П'ятірочка від Маші Єфросиніної: як не треба поводитися на першому побаченні (відео)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosininа)

Телеведуча розклала по поличках, чому так робити не варто

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна веде блог "Моя п'ятірочка", де розповідає про різні цікаві речі з приводу харчування, стилю життя, особистих стосунків та інше. Якийсь час рубрика діяла в рамках соцмережі Instagram, але нещодавно ведуча вирішила освоїти нову платформу і тепер у розширеному, цікавому і більш пізнавальному форматі ділиться своїми "п'ятірочками" на YouTube-каналі.

Так, вчора, 2 серпня, Маша Єфросиніна опублікувала відео "Це лажа! П'ять помилок на першому побаченні", де пояснила та привела наочні приклади дівчатам, як не варто себе вести на зустрічах з чоловічою статтю.

Відео: топ-5 помилок дівчат на першому побаченні (youtube.com/Маша Єфросиніна)

По-перше, не давайте оцінку його діям.

"Я розумію, що всі ми краще знаємо про чоловіків. Ми знаємо, як їм в принципі виглядати, що їсти, як жити...Не треба на першому побаченні йому розповідати, що він молодець, що приніс вам квіти, тому що саме джентльмени чинять так", - розповіла телеведуча.

По-друге, не треба мудрувати.

Маша пояснила, що чоловік на першому побаченні звертає увагу не на вашу освіченість: "Він дивиться на вашу органіку, на вашу природність, на те, як ви реагуєте, рефлексуєте на ту чи іншу дію, але зовсім не на те, як ви цитуєте Єсеніна".

Ще - намагайтеся бути легкою.

Будь-яка награність і удавана маска завжди зчитуються. Просто реагуйте на все природно. І тоді чоловік побачить ту людину, якою він насправді і захопився. "Удавати з себе когось, ким ви не є, абсолютно не потрібно", - говорить Маша.

Не говоріть про колишніх.

"Забороніть собі назавжди, стовідсотково, на замок говорити про колишніх. Вже точно не з тим хлопцем, з яким ви збираєтеся йти у глибокий прекрасний роман", - сказала телеведуча.

І вже тим більше, ніколи не варто намагатися порівняти чоловіка з кимось зі своїх колишніх. Це табу.

І наостанок – не ігноруйте хлопця.

Можливо, раніше це правило і працювало, але зараз ми живемо в інший час. "Ми живемо зараз під час інших швидкостей, під час інших реакцій. Зараз дівчата при наявності інтелекту, хорошого красномовства, вміння викласти свою думку, можуть проявити свій характер і своє ставлення до раннього сексу, до якихось особливостей взаємовідносин словами", - розповідає ведуча.

Не варто годинами сидіти і медитувати на телефон, сподіваючись, що хлопець прийме це як знак великої любові і спраги.

До речі, Маша Єфросиніна вирішила відповісти всім недоброзичливцям "одним махом", записавши для них спеціальне відеозвернення, а раніше вона відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакарія й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками".

А нещодавно Маша Єфросиніна та Катя Осадча, а також Катерина Кухар постали в ніжних образах лісових мавок у спецпроекті популярного світського журналу Jet Setter.

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