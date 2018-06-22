"Чудики в трусах": Зеленський повеселив фанів знімком з відпочинку на морі

Шоумен показав архівне фото з кварталівцями

Володимир Зеленський поділився в мережі забавним фото з відпочинку на морі. Артист опублікував в Instagram кадр, зроблений ще у 2015-му році, на якому він зображений з друзями-колегами.

Цей знімок менше ніж за годину зібрав кілька десятків тисяч лайків.

На фото позують зірки студії "Квартал 95" - Володимир Зеленський, Міка Фаталов, Степан Казанін та Юрій Корявченков, який також відомий як Юзик.

Фото: Фаталов, Зеленський, Казанін і Корявченков (instagram.com/zelenskiy_official)

"2015 рік. Нічого не зробиш, раніше ми виглядали старшими", - підписав фото шоумен.

Користувачі вже встигли оцінити кадр.

"А я вже подумав, що на Зеленського ніяк спорт не впливає. Потім подивився рік", - написав один з користувачів соцмережі.

"Чудики в трусах! Обожнюю вас", - додав інший користувач.

Шанувальники не пройшли повз і Юрія Корявченкова, який цікаво "вписався" в знімок. Фанати почали жартувати: "Юзик завжди молодо виглядає", "Навіщо ви завадили Юзику робити фото?"

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, Володимир Зеленський викликав захват у фанів в мережі знімками з спортзалу.

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