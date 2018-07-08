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"Розкажіть правду": лідер гурту "Бумбокс" підтримав Сенцова зі сцени Atlas Weekend (відео)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 13:50
Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)
Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)

Під час концерту групи на екрані показали фото українського в'язня

Фронтмен української групи "Бумбокс" закликав підтримати політичного в'язня, режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії. Музикант зробив це прямо зі сцени фестивалю Atlas Weekend, який проходив в Києві.

Під час виступу Хливнюк разом з людьми кілька разів прокричали "Free Oleg Sentsov", а на екранах сцени з'явилося велике зображення самого режисера.

"Він вже більше 50 днів голодує в знак протесту. Я попрошу вас, коли ця музика закінчиться, розповісти тим вашим друзям, хто нічого не знає про це. Якщо ви думаєте, що я травлю тут пропаганду - дізнайтеся більше про цей процес. І розкажіть всім іншим правду, тільки правду", - закликав лідер групи.

Відео: facebook.com/krymrealii

Нагадаємо, що в Москві пройшов концерт в підтримку в'язня Олега Сенцова. На ньому були Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович, Андрій Макаревич та інші.

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Теги: Бумбокс, Олег Сенцов
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