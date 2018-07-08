"Розкажіть правду": лідер гурту "Бумбокс" підтримав Сенцова зі сцени Atlas Weekend (відео)

Під час концерту групи на екрані показали фото українського в'язня

Фронтмен української групи "Бумбокс" закликав підтримати політичного в'язня, режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії. Музикант зробив це прямо зі сцени фестивалю Atlas Weekend, який проходив в Києві.

Під час виступу Хливнюк разом з людьми кілька разів прокричали "Free Oleg Sentsov", а на екранах сцени з'явилося велике зображення самого режисера.

"Він вже більше 50 днів голодує в знак протесту. Я попрошу вас, коли ця музика закінчиться, розповісти тим вашим друзям, хто нічого не знає про це. Якщо ви думаєте, що я травлю тут пропаганду - дізнайтеся більше про цей процес. І розкажіть всім іншим правду, тільки правду", - закликав лідер групи.

Відео: facebook.com/krymrealii

Нагадаємо, що в Москві пройшов концерт в підтримку в'язня Олега Сенцова. На ньому були Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович, Андрій Макаревич та інші.

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Олег Сенцов. Один у полі воїн