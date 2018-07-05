"Розлучився з дівчиною": український актор Богдан Юсипчук розповів, чого домігся за рік

Найкрасивіший чоловік поділився своїми досягненнями
Відомий український актор і володар титулу "найкрасивіший чоловік світу" Богдан Юсипчук опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, де розповів про те, що він встиг зробити за цілий рік.
Сьогодні, 5 липня, акторові виповнилося 30 років. Як розповів чоловік, кожен рік він підводить підсумки, і в цей раз він вперше вирішив поділитися досягненнями з фоловерами.
Фото: Богдан Юсипчук (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
"Отже, за рік я:
- потрапив на обкладинку глянцю,
- відкрив 4 країни: Німеччина, Туреччина, Перу, Єгипет
- знявся в одній з головних ролей в серіалі, англійською мовою
- вперше побував на червоній доріжці (а точніше двох)
- знявся в історичному бойовику
- розійшовся з дівчиною, зійшовся, розійшовся, зійшовся, розійшовся
- провів третю кіновечірку "Casting party night"
- попрацював два дні з голлівудським тренером Іванною Чабак і навіть отримав від неї похвалу. Супроводжував її майже весь її час перебування в Києві
- стрибнув з банджі
- судив як член журі міжнародний кінофестиваль
- навчився скелелазінню
- зняв свій перший фільм, як режисер
- цей фільм (дебют) відібрали на каннський кінофестиваль і показували в «short Film corner»
- зняв, як продюсер, пілотну версію телешоу
- виступав есперт в «Говорить Україна» на телеканалі Україна
- виступив експертом «Все буде добре» на каналі СТБ
- друкувався в журналі "Playboy"
- вперше став хрещеним батьком (хрестив сина друга дитинства)
- тримав у руках Кубок Ліги Чемпіонів незадовго до того, як підняв його над головою Роналду
- дебютував на віденському балу, навчився танцювати
- став послом спортхарчування
- виграв світової чоловічий конкурс "Mister sea world" в Перу
- став експертом "Модель XL" на телеканалі 1 + 1
- склав іспит і отримав сертифікат британської академії каскадерів
- потрапив в претенденти на шоу Холостяк і знявся в пост-шоу
- нагороджував фіналісток "Міс Київ"
- почав співпрацювати з ювелірними прикрасами @lotusdesignjewels
- відвідав одне з 7-ми чудес світу - Мачу-Пікчу
- почав писати книгу
- купив квартиру
- нарешті побував на Сафарі, дайвінг і катався на парашуті.
- почав зніматися в головній ролі в серіалі на 40 серій", - написав у публікації Богдан.
Користувачі вітають його з днем народження і бажають йому всього найкращого.
"Бажаю, щоб кожен наступний день народження приносив ще більше досягнень, а головне щоб в цьому вихорі подій з вами були щирі і улюблені люди, що будуть вас підтримувати і надихати!"
"Ось це списочок! Вітаю з днем народження, бажаю не зупинятися на досягнутому!"
Скріншот коментарів (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
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