"Розлучився з дівчиною": український актор Богдан Юсипчук розповів, чого домігся за рік

Найкрасивіший чоловік поділився своїми досягненнями

Відомий український актор і володар титулу "найкрасивіший чоловік світу" Богдан Юсипчук опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, де розповів про те, що він встиг зробити за цілий рік.

Сьогодні, 5 липня, акторові виповнилося 30 років. Як розповів чоловік, кожен рік він підводить підсумки, і в цей раз він вперше вирішив поділитися досягненнями з фоловерами.

Фото: Богдан Юсипчук (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Отже, за рік я:

- потрапив на обкладинку глянцю,

- відкрив 4 країни: Німеччина, Туреччина, Перу, Єгипет

- знявся в одній з головних ролей в серіалі, англійською мовою

- вперше побував на червоній доріжці (а точніше двох)

- знявся в історичному бойовику

- розійшовся з дівчиною, зійшовся, розійшовся, зійшовся, розійшовся

- провів третю кіновечірку "Casting party night"

- попрацював два дні з голлівудським тренером Іванною Чабак і навіть отримав від неї похвалу. Супроводжував її майже весь її час перебування в Києві

- стрибнув з банджі

- судив як член журі міжнародний кінофестиваль

- навчився скелелазінню

- зняв свій перший фільм, як режисер

- цей фільм (дебют) відібрали на каннський кінофестиваль і показували в «short Film corner»

- зняв, як продюсер, пілотну версію телешоу

- виступав есперт в «Говорить Україна» на телеканалі Україна

- виступив експертом «Все буде добре» на каналі СТБ

- друкувався в журналі "Playboy"

- вперше став хрещеним батьком (хрестив сина друга дитинства)

- тримав у руках Кубок Ліги Чемпіонів незадовго до того, як підняв його над головою Роналду

- дебютував на віденському балу, навчився танцювати

- став послом спортхарчування

- виграв світової чоловічий конкурс "Mister sea world" в Перу

- став експертом "Модель XL" на телеканалі 1 + 1

- склав іспит і отримав сертифікат британської академії каскадерів

- потрапив в претенденти на шоу Холостяк і знявся в пост-шоу

- нагороджував фіналісток "Міс Київ"

- почав співпрацювати з ювелірними прикрасами @lotusdesignjewels

- відвідав одне з 7-ми чудес світу - Мачу-Пікчу

- почав писати книгу

- купив квартиру

- нарешті побував на Сафарі, дайвінг і катався на парашуті.

- почав зніматися в головній ролі в серіалі на 40 серій", - написав у публікації Богдан.

Користувачі вітають його з днем народження і бажають йому всього найкращого.

"Бажаю, щоб кожен наступний день народження приносив ще більше досягнень, а головне щоб в цьому вихорі подій з вами були щирі і улюблені люди, що будуть вас підтримувати і надихати!"

"Ось це списочок! Вітаю з днем народження, бажаю не зупинятися на досягнутому!"

Скріншот коментарів (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

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