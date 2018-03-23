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"Розтовстілий Чарлі Чаплін": 62-річна співачка Доліна приголомшила шанувальників дивним вбранням і декольте

STYLERЗірки        23.03.2018 - 22:09
Фото: Лариса Доліна (www.larisadolina.com)
Фото: Лариса Доліна (www.larisadolina.com)

Артистка з'явилася на заході в приталеному брючному костюмі

62-річна російська естрадна співачка Лариса Доліна, яка потрапила в чорний список сайту "Миротворець", вийшла у світ і приголомшила своїм декольте. У дивному вбранні артистка з'явилася на ювілейному концерті Іллі Рєзніка в Кремлі, присвяченому його 80-річчю. Її наряд висміяли на сторінці "Зіркові новини" Instagram.

"Долина прийшла на ювілей до Рєзніка у дивному вбранні з великим декольте. 62-річна Долина стала почесною гостею на ювілейному концерті Іллі Рєзніка в Кремлі, присвяченому його 80-річчю. Артистка з'явилася на заході в приталеному брючному костюмі, стилізованому під смокінг. Під піджаком у співачки не було сорочки, зате глибоке декольте прикрашали відразу два краватки-метелики. Брюки з високою талією підкреслювали занадто пишні для такого вбрання стегна Доліної, що надавало її постаті безглуздий вигляд", - написали на сторінці.

Скріншот (instagram.com/_zvezdnie_novosti)


Шанувальники Лариси розділилися на два табори: одні прийшли в захват від сміливого і сексуального образу артистки, а інші засудили її, назвавши наряд вульгарним. Користувачі відзначили, що артистка, схоже, знову погладшала і цей наряд сміливо можна занести в шорт-лист премії "модний крах року", якби такий вручали. Інші також зазначили, що Долиною категорично не йде чорний колір і в смокінгу вона схожа на розтовстілих героїв Чарлі Чапліна.

"Чим старіше, тим дурніше ці бабульки і дідулі", - написав zhu_zhurik89.

"Невже, вона сама це наділа, стиліст. Її, напевно, нарядив. Що-то звичайно не сидить костюм! Думаю, їй самій, як - то не вправно", - прокоментувала elena_s077.

"Старість прийшла, мізки - пішли", - написав laki_dreem.

"Кошмарний кошмар і жахливий жах", - відреагувала hadizatgadzieva866.

Скріншот коментарів (instagram.com/_zvezdnie_novosti)

Нагадаємо, що кільком російським артистам заборонили в'їзд в Україну.

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Теги: співачка
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