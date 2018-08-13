"Розкидається сам": Маша Єфросиніна показала, як проводить час з сім'єю (фото)

Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Знімок телеведучої вже підкорив мережу

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала фанатам нове зворушливе фото з сімейного відпочинку. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"На перший погляд може здатися, що ми розкидаємося Олександром. Але на жаль...Олександр розкидається собою сам", - сказала вона.

Фото: Маша Єфросиніна відпочиває з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Звернемо увагу, що кадр вже набрав близько 40 тисяч лайків і більше сотні коментарів.

"Класні. Дуже сумую за вами", - сказала користувач Катерина Самченко.

"Як же ви класні. А ваш Олександр – це взагалі щось. Дуже позитивний хлопчик", - підкреслила юзер Наталія.

"Дітки дуже люблять так робити. Ви дуже хороша сім'я", - уточнила користувач "Будуар".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Єфросиніна поділилася з прихильницями слушною порадою. Ведуча розповіла, як не треба поводитися на першому побаченні.

До речі, Маша Єфросиніна написала смішний вірш "про наболіле".

Зірка присвятила своє творіння ревнивим і підозрілим дівчатам, які безпідставно підозрюють свого коханого в зраді.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.

Що ви не знали про Машу Єфросиніну (video.rbc.ua)