"Розкидається сам": Маша Єфросиніна показала, як проводить час з сім'єю (фото)

Знімок телеведучої вже підкорив мережу
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала фанатам нове зворушливе фото з сімейного відпочинку. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"На перший погляд може здатися, що ми розкидаємося Олександром. Але на жаль...Олександр розкидається собою сам", - сказала вона.
Фото: Маша Єфросиніна відпочиває з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)
Звернемо увагу, що кадр вже набрав близько 40 тисяч лайків і більше сотні коментарів.
"Класні. Дуже сумую за вами", - сказала користувач Катерина Самченко.
"Як же ви класні. А ваш Олександр – це взагалі щось. Дуже позитивний хлопчик", - підкреслила юзер Наталія.
"Дітки дуже люблять так робити. Ви дуже хороша сім'я", - уточнила користувач "Будуар".
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Єфросиніна поділилася з прихильницями слушною порадою. Ведуча розповіла, як не треба поводитися на першому побаченні.
До речі, Маша Єфросиніна написала смішний вірш "про наболіле".
Зірка присвятила своє творіння ревнивим і підозрілим дівчатам, які безпідставно підозрюють свого коханого в зраді.
Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.
Що ви не знали про Машу Єфросиніну (video.rbc.ua)