"Розішлись як в море кораблі!": виконавець хіта 90-х "Больно мені больно" розлучився

Вадим Казаченко (фото: facebook.com/vadimkazachenko)

Співак Вадим Казаченко домігся розірвання шлюбу з ославившею його фанаткою

Музикант Вадим Казаченко нарешті домігся розлучення з Ольгою, шлюб з якою, за його словами, він вважав фіктивним. Розпорядження суду про розірвання шлюбу вступить в силу тільки через місяць, проте, Володимир Казаченко і його законна дружина Ірина Аманти вже зітхнули з полегшенням. Про це повідомляє видання starhit.

Фото: Вадим Казаченко з Іриною Аманті (instagram.com/vadimkazachenko13)

Вже півтора року триває конфлікт виконавця хіта "Боляче мені, боляче" з його молодою дружиною Ольгою. На всіх телешоу він заявляв, що їхній шлюб не можна назвати повноцінною подружнім життям, адже більшу частину часу вони жили порізно. Але цей факт залишається спірним, адже в минулому році у них народився спільний син Філіп.

У минулому році Вадим Казаченко звертався до суду з проханням визнати його шлюб з Ольгою фіктивним, і в той же час музикант зв'язав себе узами шлюбу з продюсером Іриною Аманті. Згодом служителі Феміди відмовили йому у проханні, і виявилося, що у артиста дві офіційні дружини.

Фанатка і дружина співака Ольга неодноразово публічно звинувачувала виконавця в байдужості до неї і своєму спадкоємцю, скаржилася на відсутність будь-якої матеріальної підтримки і навіть стверджувала, що раніше Вадим умовляв її перервати вагітність.

Фото: Вадим Казаченко з Іриною Аманті (instagram.com/vadimkazachenko13)

В квітні минулого року, музикант подав документи на розлучення, і лише сьогодні стало відомо, що їхній шлюб з Ольгою офіційно розірвано. "Так, більше ми не чоловік і дружина. У повну силу рішення набуде лише через місяць, але я не думаю, що хтось з нас почне оскаржувати вердикт судді", — підтвердила Ольга.

"Все, ми розійшлися як у морі кораблі! У моєму житті є тільки Іра – вона моя єдина дружина! Дякую тобі, моя дружина, за те, що ти завжди поруч. І поруч у цей непростий час! Я, напевно, єдиний в цій країні двоєженець, тільки одна дружина розумна, живе зі мною, піклується і друга ненормальна, яка бігає по шоу", – прокоментував ці події Вадим Казаченко.

Нагадаємо, що нещодавно Вадим Казаченко потрапив у лікарню з передінфарктним станом. За словами Ірини Амарі, саме Ольга довела музиканта до такого стану.

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