"Хіба це не перебір": Седокова шокувала фанів відвертим фото на пляжі

Фото: Анна Седокова (annasedokova.com)

Анна Седокова похизувалася своєю стрункою фігурою

Відома українська співачка Анна Седокова, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, показала фанам відверте фото, зроблене під час відпочинку зірки на шикарному курорті Сан-Тропе, що знаходиться на південно-сході Франції. Знімок Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка похвалилася своєю стрункою фігурою і "апетитною п'ятою точкою". На знімку Седокова позує в червоному купальнику на тлі моря.

Фото: Анна Седокова на пляжі (instagram.com/annasedokova)

"Ще стоврю 7 пісень і я полечу туди, де вода блакитного кольору, а вночі на небі видно сотні тисяч зірок і тебе нічого не турбує. Єдина проблема – це правильний вибір взуття, щоб танцювати на столі", – підписала пікантне фото Аня.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого відвертого фото улюбленої співачки, але деякі фанати порахували знімок занадто відвертим.

"Ж*пка супер, але Аня, хіба це не перебір? То цицьки вывалите, то п'яту точку. Ми і так в курсі що у вас супер тіло. А то на рекламу порносайтів скоро почне скидатися ваш аккаунт", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"У неї 3 дітей і дивіться яка вона гаряча мама, фігура секс", "Боже, як набридли ці дупи... Вибачте, нічого особистого", - додали юзери.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Седокова вразила відвертим зізнанням. Вона розповіла про свою нову затію – колекції жіночих купальників, і поділилася з шанувальниками відвертим фото в закрученому сукню з глибоким декольте.

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