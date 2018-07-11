Регіна Тодоренко відверто розповіла, як і де хоче зустріти старість

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко підкреслила, що навіть у старості вона буде вести активний спосіб життя

Екс-ведуча тревел-шоу "Орел и Решка" Регіна Тодоренко вирішила трохи поміркувати на тему того, де б їй хотілося зустріти старість. Так, телеведуча і співачка зізналася, що дуже любить тропіки. Більш того, за порадою лікаря-дерматолога, їй підходить цей клімат. У зв'язку з цим Тодоренко зізналася, що в старості хотіла б жити, приміром, на Балі на віллі.

Крім того, Регіна згадала і про своє захоплення - телеведучій дуже подобається серфінг. Тому в літньому віці вона бачить себе "бабою-серферкою". Про це Тодоренко розповіла своїм підписникам в мережі instagram.

"Я люблю тропіки. Тут мені добре жити! Навіть лікар-дерматолог прописав: "вологий тропічний клімат". Як-то раз я прийшла до лікаря з питанням: "Чому у мене суха шкіра , і я постійно линяю, як ігуана?" Відповідь проста - клімат не підходить. Треба їхати жити на моря! Колись я так обов'язково зроблю, буду старою бабою-серферкою, що живе на гарній віллі на Балі", - написала Регіна Тодоренко, супроводивши свій пост життєрадісним фото у відкритому купальнику з воланами.

Регіна Тодоренко на відпочинку (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Такі спогади нахлинули на Тодоренко не просто так. Адже зараз дівчина разом зі своїми рідними відпочиває на морі. Цікаво, що сама Тодоренко не поспішає розповідати, в яку саме країну вона вирушила відпочивати.

Проте на сімейному фото з відпочинку Регіна відзначила свою маму Ірину, а також тітку Ксюшу і двоюрідну сестру Аню Ковляшенко. Саме за геовідмітками рідних Тодоренко підписники зрозуміли, що екс-ведуча "Орла и Решки" відпочиває в Туреччині, в місті Бодрум.

"Спасибі моїй племяшці за прекрасний відпочинок. Люблю свою веселу сімейку" (скріншот поста instagram.com/ksusha_ruja)

Тітка і двоюрідна сестра Регіни Тодоренко (фото: instagram.com/kovlyasha)

Підписники телеведучої поспішили відзначити, що на фото вона виглядає відмінно.

"Красуня", - пише ogol_liliya.

"Така задоволена на фото, красуня", - зазначає sanyasibir1993.

"Регіна, як завжди, на висоті", - підкреслює pikanindmitrii.

"Купальник бомба", - зазначає alinabarbashina431.

Регіна Тодоренко на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, після відходу з "Орла и Решки" Регіна Тодоренко встигла побути ведучою в шоу "Мейкаперы" на російському телеканалі "Пятниця".

А нещодавно Тодоренко анонсувала запуск свого російського шоу "П'ятниця з Регіною". Уже вийшло кілька випусків нового проекту.

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