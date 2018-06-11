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Регіна Тодоренко розповіла, куди вирушить у літню відпустку

STYLERЗірки        11.06.2018 - 12:23
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники телеведучої порадили їй добре відпочити і "наїстися" у новому місті

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно розкрила правду про своє дітище, поділилася з підписниками у мережі Instagram найближчими планами на літо. Так, Тодоренко планує відправитися у відпустку і вже визначилася із напрямком.

За словами екс-ведещей шоу "Орел и Решка", вона планує відпочити в Лондоні.

При цьому Тодоренко уточнює, що вже була в цьому місті, однак їй ніяк не вдавалося толком з ним познайомитися.

"Вирішила полетіти у відпустку. Вибрала Лондон для нової подорожі, так як завжди була там проїздом і толком нічого не бачила", - пояснила Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При цьому Тодоренко опублікувала знімок, де позує в стильній золотій сукні-пальто. На ногах у телеведучої – зелені босоніжки на високому каблуці.

"Щасливого шляху! Гарного відпочинку! Обережно з незнайомцями!" – коментує andreeva2002e.

"Шукай в Лондоні ресторан української кухні і бігом від'їдатися! Щось ти, Регіна, переборщила з дієтою. Занадто схудла, або це на фото такий ефект?" – пише se.rgey763.

"Відвідай Лондонське колесо огляду, тільки вибери день з ясною погодою", - радить tapochek_bu.

Регіна Тодоренко стиль

Образ Реґіни Тодоренко

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, для відвідування церемонії вручення премії Fashion People Awards в Москві Регіна Тодореко вибрала сміливе вбрання у червоних тонах: блискуче плаття в стилі 80-х, панчохи-ботфорти вище колін. Однак не всі підписники телеведучої позитивно оцінили її вбрання.

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Теги: Регіна Тодоренко
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