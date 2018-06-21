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Регіна Тодоренко разом з Владом Топаловим побували на концерті відомого музиканта в Лондоні (фото)

STYLERЗірки        21.06.2018 - 21:23
Фото: Регіна Тодоренко (РБК-Україна)
Фото: Регіна Тодоренко (РБК-Україна)

Регіна вже не приховує свої стосунки з російським співаком

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і її бойфренд, відомий російський співак, колишній соліст групи Smash!! Влад Топалов у Лондоні відвідали концерт британського поп-музиканта Еда Ширана. Спільне з Владом фото Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"320 тисяч осіб за 4 дні зібрав Едік Ширан на стадіоні Wembley. Ми з Владом Топаловим плакали, коли усвідомили , що рудий пухкенький хлопець з гітарою, абсолютно нетиповий для шоубизнесовой тусовки, без музик, без танцюристів... Хлопці, один, він один зібрав стільки людей на своєму концерті. Гордість!" – написала вона.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

На знімку пара стоїть в обнімку, хоча до цих пір ні Регіна, ні Влад офіційно не підтвердили свої відносини.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це фото і помітили, що Регіна дуже часто з'являється на знімках з Владом Топаловим.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що чутки про те, що у Регіни Тодоренко і Влада Топалова роман, з'явилися цієї зими після того, як вони зіграли закохану пару у виставі "Застав дружину в ломбард".

Раніше повідомлялося, що Влад Топалов показала, як відпочиває з Регіною Тодоренко. На фото Влад Топалов ніжно обіймає Тодоренко, а вона цілує його в щоку.

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Теги: Регіна Тодоренко, российские артисты
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