Регіна Тодоренко "засвітила" вагітний живіт (відео)

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча влаштувала танці на радіостанції

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку фанати підозрюють у вагітності, підігріла чутки. Ведуча радіо Алла Довлатова на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому Тодоренко танцює в студії радіостанції.

"Добрий вечір, друзі! Це танцюльки з Регіною Тодоренко - найбільш позитивною дівчиною нашого Телебачення", – підписала відео Алла.

Якщо придивитися до ролика, в деяких ракурсах добре видно збільшений живіт зірки. Хоча вона Регіна Тодоренко намагалася приховати його чорним об'ємним одягом.

Публікація від Алла (@alla_dovlatova) 31 Лип 2018 в 11:23 PDT

Відео: Регіна Тодоренко (instagram.com/alla_dovlatova)

"Як можна в такому положенні так трястися. Потрібно про дитину в першу чергу думати, а не скакати як кінь", - пишуть в мережі.

"Так, вона вагітна, і це нічого приховувати, молодці", - додали в мережі.

Нагадаємо, що 25 липня коханий Регіни Тодоренко Влад Топалов зробив їй пропозицію.

Як з'ясувалося пізніше, пара відпочивала на Корсиці, де і відбулася важлива подія в житті закоханих.

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