Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві

Ведуча була змушена перервати зйомки

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко потрапила в лікарню. Про це вона повідомила на сторінці Instagram.

Зірку терміново госпіталізували з пієлонефрит – запалення нирок.

"А потім в нирку постукав пієлонефрит", - пише Тодоренко

Регіна опублікувала фото, на якому зображена лежить під крапельницею в медичному закладі.

Фото: Регіна Тодоренко у лікарні (instagram.com/reginatodorenko)

Судячи по поясненню, у зірки відбулося загострення хронічного захворювання. Незважаючи на госпіталізацію, дівчина не втрачає свій оптимізм.

Нижче дівчина попросила вибачення у шанувальників за зрив зйомок.

"Тепер зйомки, заплановані на найближчі 2 дні, під загрозою зриву.

Прошу вибачення у всіх запрошених гостей на моє вечірнє шоу, але шалена нирка дала збій, а лікарі змусили госпіталізуватися. Дуже сподіваюся на ваше розуміння. Як тільки мене випишуть, чекаю вас знову на знімальному майданчику.

Моя команда зробить все можливе, щоб вам було комфортно і без мене! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас.

P. S.: Гірше було тільки після галюциногенних грибів", - розповіла ведуча.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Відзначимо, що в Москві Регіна вже зняла першу програму свого вечірнього шоу.

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Травень 2018 в 1:45 PDT

Користувачі соцмережі побажали їй якнайшвидшого одужання.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше повідомлялося, що Регіну Тодоренко розкритикували шанувальники за зайву повноту на фото, яке опублікувала Тодоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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