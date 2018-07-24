Річка зажадала жертву: Дмитро Комаров розповів про неприємності в подорожі

Фото: Дмитрй Комарів та Олександр Дмитрієв (instagram.com/komarovmir)

У команди "Світ навиворіт" втрати

Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який зараз знаходиться в Бразилії, повідомив про неприємність, яка спіткала його команду. Про це Комаров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" опублікував фотографію оператора Олександра Дмитрієва, з яким разом досліджує Бразилію, і розповів, що їх дрон потонув в Амазонці.

"Саня засмучений. Сильно. Він останній, а не крайній раз (як я люблю говорити) згортає пульт від нашого нового дрона, який тільки що потонув в Амазонці. Разом з флешкою, де були шикарні кадри. Виворіт програми #мирнаизнанку", - написав Дмитро Комаров.

Він додав, що команда не втрачає оптимізму, а останні кадри потонулого дрона вони покажуть у "фільмі про фільм".

"Вирішили, що річка зажадала жертву. В таких випадках я люблю говорити: спасибі, що грошима. Оптимізму не втрачаємо. Останній злет цього дрона покажемо у "фільм про фільм", закадрові моменти. Будуть нові дрони, але досвід та специфіка наших подорожей показують, що у кожного з них рано чи пізно відбувається останній злет, і це завжди несподівано і неприємно. Якщо вбивали дрони - розповідайте в коментарях, як це було", - написав телеведучий.

Скріншот фото (instagram.com/komarovmir)

Шанувальники поспівчували мандрівникам про втрату дрона і написали слова підтримки.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Крім того, на прохання Дмитра, деякі фани розповіли свої історії, пов'язані з дронами.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

До речі, нещодавно Дмитро Комаров похвалився новим другом.

Відео: video.rbc.ua