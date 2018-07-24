Річка зажадала жертву: Дмитро Комаров розповів про неприємності в подорожі

У команди "Світ навиворіт" втрати
Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який зараз знаходиться в Бразилії, повідомив про неприємність, яка спіткала його команду. Про це Комаров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" опублікував фотографію оператора Олександра Дмитрієва, з яким разом досліджує Бразилію, і розповів, що їх дрон потонув в Амазонці.
"Саня засмучений. Сильно. Він останній, а не крайній раз (як я люблю говорити) згортає пульт від нашого нового дрона, який тільки що потонув в Амазонці. Разом з флешкою, де були шикарні кадри. Виворіт програми #мирнаизнанку", - написав Дмитро Комаров.
Він додав, що команда не втрачає оптимізму, а останні кадри потонулого дрона вони покажуть у "фільмі про фільм".
"Вирішили, що річка зажадала жертву. В таких випадках я люблю говорити: спасибі, що грошима. Оптимізму не втрачаємо. Останній злет цього дрона покажемо у "фільм про фільм", закадрові моменти. Будуть нові дрони, але досвід та специфіка наших подорожей показують, що у кожного з них рано чи пізно відбувається останній злет, і це завжди несподівано і неприємно. Якщо вбивали дрони - розповідайте в коментарях, як це було", - написав телеведучий.
Скріншот фото (instagram.com/komarovmir)
Шанувальники поспівчували мандрівникам про втрату дрона і написали слова підтримки.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
Крім того, на прохання Дмитра, деякі фани розповіли свої історії, пов'язані з дронами.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
До речі, нещодавно Дмитро Комаров похвалився новим другом.
Відео: video.rbc.ua