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Відома реперша опублікувала інтимні фото

STYLERЗірки        06.06.2018 - 15:21
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Іггі Азалія поділилася відвертими пляжними знімками

Австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія опублікувала фото біля басейну в відвертому купальнику тілесного кольору. Вона позувала з оголеною нижньою частиною грудей і продемонструвала прекрасне тіло. Знімками реперша поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Підписники артистки відреагували на знімки з захопленням і засипали її компліментами. "Будь ласка, поділися програмою своїх тренувань і дієтою! Мені потрібне таке ж тіло!" - писали вони.

Фото: instagram.com/thenewclassic

"Я б хотіла виглядати так само, як ти, але тоді мені не буде ким надихатися. Ти богиня", - прокоментувала одна з прихильниць. Знімок отримав вже більше 300 тис. лайків.

Фото: instagram.com/thenewclassic

Нагадаємо, що дочка Орнелли Муті повністю оголилася в провокаційному відео.

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Теги: фото, рэп, зірка, рэпер, обнаженная фотосессия
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