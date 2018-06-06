Відома реперша опублікувала інтимні фото

Іггі Азалія поділилася відвертими пляжними знімками
Австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія опублікувала фото біля басейну в відвертому купальнику тілесного кольору. Вона позувала з оголеною нижньою частиною грудей і продемонструвала прекрасне тіло. Знімками реперша поділилася в своєму Instagram-акаунті.
Підписники артистки відреагували на знімки з захопленням і засипали її компліментами. "Будь ласка, поділися програмою своїх тренувань і дієтою! Мені потрібне таке ж тіло!" - писали вони.
Фото: instagram.com/thenewclassic
"Я б хотіла виглядати так само, як ти, але тоді мені не буде ким надихатися. Ти богиня", - прокоментувала одна з прихильниць. Знімок отримав вже більше 300 тис. лайків.
Фото: instagram.com/thenewclassic
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