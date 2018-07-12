"Вирішили хайпанути": Олега Винника звинуватили в плагіаті за "Ніно" (відео)

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Експерти вже роблять перевірку на плагіат

Відома австрійська поп-група "Joy" звинуватила популярного українського виконавця Олегва Винника в плагіаті. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Музиканти, які були особливо популярні в 1980-х роках, заявили, що український співак у пісні "Ніно" використовує схожу музику, яка звучить в їхньому хіті "Touch by touch".

"Мені подобається його версія. Але наша пісня першою була хітом скрізь", - сказав один з музикантів.

Пісню австрієць написав ще в 1984 році, і з тих пір вона розлетілася по всьому світу.

Зараз пісню Винника направили до фахівців, щоб ті розібралися, чи справді присутній плагіат в "Ніно".

Відео: Кліп Олега Винника на пісню Ніно (youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК)

Відео: Joy - Touch by touch (youtube.com/MOM Records)

Українські композитори згодні з тим, що у двох піснях є схоже звучання, але вони повідомили, що у Винника все одно інша мелодія. Нібито він використовував тільки "музичну цитату".

"Перші дві ноти – і все. Це елемент аранжування, це називається "грув" - те, що рухає весь музичний твір. Багато взято в звучанні, але я не бачу тут плагіату. Сьогодні модно повертатися до старих звучанням", - сказав композитор Руслан Квінта.

Але адвокат Михайло Ілляшев помітив, що в законах немає такого визначення як "музична цитата", тому будь-яка частина пісні охороняється авторським правом.

Відео: Винника звинуватили в плагіаті (youtube.com/ТСН)

Шанувальники Винника вже активно обговорюють випадок в мережі. Так, на сторінці ТСН у Facebook під сюжетом вони сказали, що схожості пісень не почули, і вважають, що австрійська група просто вирішила "пропіаритися".

"Ну, я так скоро стану фанатом Винника. Явно хтось його замовив. Вже придумати нічого", "Три стареньких дядечки, щоб нагадати про себе перед концертом, вирішили за рахунок самого популярного співака в країні, забезпечити собі хоча б якийсь прояв уваги", "Не чую схожості", "Про Джой всі забули і вони вирішили хайпанути на Виннику", - прокоментували користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/tsn.ua)

Нагадаємо, відомий український публіцист та поет Андрій Любка пояснив феномен Олега Винника.

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