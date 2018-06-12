Роббі Вільямса розкритикували в Британії за те, що він зібрався на ЧС-2018 в РФ

Артист виступить на церемонії відкриття

Співака Роббі Вільямса розкритикували в Великобританії за те, що він збирається виступити на церемонії відкриття ЧС-2018 з футболу в Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

Так, член британського парламенту з питань внутрішніх справ, який займається розслідуванням підозрілих смертей росіян на території країни, Стівен Доуті заявив, що "здивований і розчарований" Вільямсом.

"У той час як російські винищувачі бомблять мирне населення Сирії, а уряд труїть людей на вулицях Великобританії і переслідують представників ЛГБТ - як в Чечні, так і в інших регіонах, не кажучи вже про спроби зруйнувати нашу демократію, я можу лише припустити, що Роббі підніме всі ці теми під час свого виступу", - сказав Доуті.

Нагадаємо, церемонія відкриття ЧС-2018 з футболу пройде 14 червня на московському стадіоні "Лужники".

Раніше Роббі Вільямса розкритикували в мережі за плани виступити на ЧС-2018.

"Друзі, Роббі радіє, що летить відкрити Чемпіонат світу в Мордор. Давайте накидали йому в коменти плакати про реальне обличчя країни, в яку він так охоче летить. Я вже це зробила", - написала український продюсер Олена Мозгова.

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