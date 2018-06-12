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Роксолана через 20 років: Ольга Сумська здивувала фанів легендарним образом (фото, відео)

STYLERЗірки        12.06.2018 - 10:35
Фото: Ольга Сумська (facebook.com osumska)
Фото: Ольга Сумська (facebook.com osumska)

Сумська постала в образі Роксолани – героїні культового однойменного українського серіалу 90-х років

Народна артистка України Ольга Сумська здивувала своїх фанів приголомшливими знімками в легендарному образі. Знімки і відео вона опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.

Відомо, що 11 червня в 19:00 в Національній філармонії України відбувся тематичний концерт "Музика, на яку надихнула Роксолана / Хюррем Султан".

Посольство Республіки Туреччина у співпраці з Міністерством культури України організувала концерт-розповідь, де вперше були зібрані всі музичні твори, присвячені Роксолані.

На цьому заході Сумська постала в образі Роксолани – героїні культового однойменного українського серіалу 90-х років.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Як відомо, в цьому серіалі Ольга зіграла головну роль Насті Лісовської – Роксолани.

Користувачі соцмережі захопилися приголомшливим чином улюбленої актриси і згадали культовий серіал, який був популярним близько двадцяти років тому.

"Обов'язково необхідно зняти продовження "Роксолани"! Бо наша Гюрем в різному віці прекрасне! Можна об'єднати сучасний і минулий фільм: таким чином, немов Гюрем в поважному віці згадує все своє життя, і кадри з картини, де Оля ще зовсім юна - тільки додадуть родзинки і магії нового фільму!" - міркують юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

"Роксолана" повертається! Треба було вас у "Величне століття" запросити туркам, ось це була б бомба!", - додали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

"Роксолана" - український костюмно-історичний телесеріал про життя Хюррем Хасекі-султан, відомої в Європі як Роксолана.

Екранізація роману О. Назарука. 1-2 сезони були зняті в 1997 році (12 і 14 серій), третій - у 2003 році (24 серії).

Скріншот: Ольга Сумська в ролі "Роксолани" (скріншот з серіалу)

За словами виконавиці головної ролі Ольги Сумської, серіал знімався російською мовою і вже потім переозвучивался на українську.

Скріншот: Ольга Сумська в ролі "Роксолани" (скріншот з серіалу)

Раніше повідомлялося, що Ольга Сумська показала раритетне фото з відпочинку в Криму. На знімку Ольга Сумська позує в стильному купальнику поруч зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

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Теги: Ольга Сумская
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