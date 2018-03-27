У Росії заарештували відомого співака

Артиста посадять за стрілянину в Підмосков'ї
27 березня популярний російський співак Вітас отримав сім діб адміністративного арешту за стрілянину на вулиці.
Як пишуть росЗМІ, напередодні артиста затримали за дрібне хуліганство і оштрафували на 500 рублів, однак прокуратура скасувала це рішення і домоглася посилення покарання, яке за цією статтею передбачає до 15 діб адміністративного арешту.
Віталія Грачова (справжнє ім'я Вітаса. - ред.) доставили в Одинцовський міський суд у супроводі поліції, а після засідання в СІЗО. Виконавець під час суду повністю визнав свою провину.
Під час засідання суду Вітас заявив, що "стріляв по воронам". А продюсер співака Сергій Пудовкін, коментуючи цей інцидент, розповів, що його підопічний відзначав значущу для себе подію: у Китаї в його честь встановили воскову фігуру. З цієї причини і був влаштований салют. Проте налякані гучними ударами сусіди Вітаса заявили, що це були постріли з бойової зброї.
Також очевидці стверджують, що Вітас "був п'яний, як чіп". Він нібито сховався у своєму будинку, і співробітникам правоохоронних органів довелося виламувати двері.
Вітас (фото: vk.com/vitas.official)
Вітаса заарештували
Раніше Styler писав, що під час стрілянини біля свого будинку в котеджному селищі "Флоранс" Вітас зробив 45 пострілів.