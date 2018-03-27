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У Росії заарештували відомого співака

STYLERЗірки        27.03.2018 - 13:34
Ілюстративне фото (navalny.feldman.photo)
Ілюстративне фото (navalny.feldman.photo)

Артиста посадять за стрілянину в Підмосков'ї

27 березня популярний російський співак Вітас отримав сім діб адміністративного арешту за стрілянину на вулиці.

Як пишуть росЗМІ, напередодні артиста затримали за дрібне хуліганство і оштрафували на 500 рублів, однак прокуратура скасувала це рішення і домоглася посилення покарання, яке за цією статтею передбачає до 15 діб адміністративного арешту.

Віталія Грачова (справжнє ім'я Вітаса. - ред.) доставили в Одинцовський міський суд у супроводі поліції, а після засідання в СІЗО. Виконавець під час суду повністю визнав свою провину.

Під час засідання суду Вітас заявив, що "стріляв по воронам". А продюсер співака Сергій Пудовкін, коментуючи цей інцидент, розповів, що його підопічний відзначав значущу для себе подію: у Китаї в його честь встановили воскову фігуру. З цієї причини і був влаштований салют. Проте налякані гучними ударами сусіди Вітаса заявили, що це були постріли з бойової зброї.

Також очевидці стверджують, що Вітас "був п'яний, як чіп". Він нібито сховався у своєму будинку, і співробітникам правоохоронних органів довелося виламувати двері.

Вітас (фото: vk.com/vitas.official)

Вітаса заарештували

Раніше Styler писав, що під час стрілянини біля свого будинку в котеджному селищі "Флоранс" Вітас зробив 45 пострілів.

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Теги: співак
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