У Росії екстрено госпіталізували відому радянську актрису

У артистки серйозна травма

У Росії екстрено госпіталізували відому радянську і російську актрису Ніну Русланову. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відому радянську і російську актрису Ніну Русланову екстрено госпіталізували з травмою голови в одну з московських клінік.

Відомо, що серйозну травму голови народна артистка отримала вдома. Ніна Русланова впала у власній квартирі і отримала сильний забій.

Завдяки тому, що актриса перебувала вдома не одна, медичну допомогу вона отримала швидко. Родичі викликали медиків. Після огляду лікарі діагностували у Русланової відкриту рану волосистої частини голови і запідозрили струс мозку.

Фото: Ніна Русланова (ruskino/facebook)

Ніна Іванівна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухів Харківської області.

Виховувалася в дитячому будинку. Закінчила Театральне училище ім. Щукіна. Її дебют у кіно відбувся в 1967 році. Русланова знялася у фільмі Кіри Муратової "Короткі зустрічі".

Володарка численних кінонагород. Відома своїми ролями в таких фільмах, як "Іронія долі, або з Легким паром!", "Собаче серце", "Про що говорять чоловіки", а також популярні серіали "Моя прекрасна няня", "Татусеві дочки" та інші. Всього на рахунку артистки 72 фільму.

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