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"Росія, вперед": український режисер привітала РФ з перемогою над іспанцями на ЧС 2018

STYLERЗірки        07.07.2018 - 09:50
Фото: Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)
Фото: Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)

Режисер переїхала в РФ в 2014 році

Режисер Оксана Байрак, яка народилася в Криму і в 2014 році емігрувала з України в РФ, бурхливо пораділа перемозі збірної Росії над іспанцями на чемпіонаті світу з футболу 2018. Вона не приховує своєї любові до російської команди і активно підтримує футболістів. Про це Байрак написала пост в Instagram.

Нагадаємо, що збірна Росії по пенальті (4:3) обіграла Іспанію в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2018 і вперше в своїй історії вийшла у чвертьфінал. Основний час гри у Москві на "Лужниках" завершився з рахунком 1:1.

"Росія!!!!! Даааааа!!!!!!!!!!!! Хлопці!!!! Молодці!!!!! Іспанці повалені! Вперед, до головної перемоги!!!!! Акінфєєв-бог!" - написала в соцмережі Байрак.

Скріншот (instagram.com/ksanabayrak)

Цікаво, що в коментарях не всі підтримали запал Байрак і її радість з приводу перемоги збірної.

"Слава Україні, зас*анці", - написав sashodekaliuk.

"Будемо інтелігентними людьми. Можна без бридких слів. О, спорт, ти світ. Пропоную видалити написане", - відповіла йому Байрак.

Також вона написала користувачеві sashodekaliuk, що він заангажований пропагандою.

Скріншот коментарів (instagram.com/ksanabayrak)

Також Байрак вважає, що "українська армія знищує своїх людей на Донбасі".

"Всього два слова - роздертий Донбас. РЅ. І діти, убієнні власною армією. Бачила власними очима. Все. Давайте не будемо. Я занадто багатостраждальна", - написала Оксана Байрак.

Скріншот коментарів (instagram.com/ksanabayrak)

Нагадаємо, що Байрак одружила відому українську акторку: фото з церемонії.

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Теги: режисер, чм 2018
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