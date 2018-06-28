Російські зірки виступили в окупованому Донецьку (відео)

Артисти відвідали місто в зв'язку зі святом
Російські співаки Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і поп-група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку. Відео з концерту опублікувала Дайнеко на своїй сторінці в Instagram.
"У музиці самий кайф - це живий експромт. Особливо коли так несподівано згадуєш добрі пісні, які дуже навіть добре знаєш. Спасибо ребята за такий несподіваний і дуже веселий вечір!" - підписала зірка ролик.
Відео: Концерт російських зірок в Донецьку (instagram.com/victoriadaineko)
Концерт, присвячений Дню молоді, відбувся під відкритим небом у парку культури і відпочинку імені Щербакова.
Пізніше Олексій Воробйов виступив в Луганську.
Скріншот поста (instagram.com/mr.alexsparrow)
Нагадаємо, як ледь не зірвався концерт відомого російського репера в Одесі.
"Чесно сказати, цей концерт мало не зірвався з вини організаторів! Але я забив на все і вийшов на сцену тільки заради вас!" - повідомив репер.
Також він подякував шанувальникам за те, що прийшли на концерт і подарували круті емоції.
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