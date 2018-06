На рожевому фламінго: Віра Брежнєва показала, як відпочивала на вихідних

Зірка опублікувала веселі фото

Популярна українська співачка Віра Брежнєва показала, як розслабилася на минулих вихідних. Фотографії співачка опублікувала у своєму Instagram Stories.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка активно будує кар'єру в Росії, показала, як весело вона провела вихідні.

Артистка одягла чорний купальник і пустувала в домашньому басейні, катаючись на надувному рожевому фламінго.

Скріншот фото (instagram.com/ververa)

"Справжнє фото на рожевому фламінго", - підписала знімок Віра Брежнєва.

Скріншот фото (instagram.com/ververa)

"Дитя заходу", - так Брежнєва підписала ще одну фотогррафию.

До речі, стильна Віра Брежнєва продефілювала по вулицях Італії.

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася зі своїми instagram-передплатниками дуже яскравими і привабливими фото, зробленими під час відвідування романтичної Італії.

При цьому зазначимо, що в середземноморське "місто мрій" Брежнєва поїхала не одна, а разом зі своєю давньою подругою – українською дизайнеркою Катериною Сільченко.

Надзвичайно стильну фотосесію дівчата влаштували на вулицях Флоренції – міста-столиці італійського регіону Тоскана.

"Бонджорно! Дві блондинки в Італії не залишаться непоміченими. With my partner in crime", - підписала знімки Віра Брежнєва.

