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"З нами відбувається щось жахливе": Макаревич розлютив росіян постом про Америку

STYLERЗірки        19.03.2018 - 17:40
Фото: Андрій Макаревич (facebook.com-mashinavremeniofficial)
Фото: Андрій Макаревич (facebook.com-mashinavremeniofficial)

"Це не вони стали краще - вони не стали краще"

Відомий російський музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич написав у соцмережі Facebook пост про Америку, чим розлютив безліч своїх співвітчизників. Артист відвідав США, де не був три роки.

"Якихось три роки не був в Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіші і добріші за нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - написав Макаревич.

Також музикант опублікував фотографії.

Скріншот (facebook.com/makarevichav)

Фото: США facebook.com/makarevichav)

Користувачі відреагували на пост музиканта коментарями.

"Дивовижно, наскільки ефективна госпропаганда в сучасній Росії, в радянський час вона викликала лише сміх. Мабуть, шовінізм більш близький темної сторони людської натури", - написав Сергій Хананов.

"Їй-богу, мені здається, вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей в злісних дебілів", - відповів йому Макаревич.

Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)

"Що характерно - бажання побувати в Америці в собі не спостерігаю", - написав Віталій Кочубей.

"Старість - не радість", - написав Макаревичу Олександр Нікітін.

"Та ні, друже, не в ній справа", - відповів йому Макаревич.

"А мені іноді складно з американцями... Якісь вони для мене дуже обтічні і цілеспрямовані. Один вечір - нічого. Далі - втому і спустошеність...", - прокоментувала Ірина Співак.

Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)

Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)

Нагадаємо, що Макаревич пояснив, кому належить Крим.

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Теги: Андрей Макаревич
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