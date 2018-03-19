"З нами відбувається щось жахливе": Макаревич розлютив росіян постом про Америку

"Це не вони стали краще - вони не стали краще"
Відомий російський музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич написав у соцмережі Facebook пост про Америку, чим розлютив безліч своїх співвітчизників. Артист відвідав США, де не був три роки.
"Якихось три роки не був в Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіші і добріші за нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - написав Макаревич.
Також музикант опублікував фотографії.
Скріншот (facebook.com/makarevichav)
Фото: США facebook.com/makarevichav)
Користувачі відреагували на пост музиканта коментарями.
"Дивовижно, наскільки ефективна госпропаганда в сучасній Росії, в радянський час вона викликала лише сміх. Мабуть, шовінізм більш близький темної сторони людської натури", - написав Сергій Хананов.
"Їй-богу, мені здається, вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей в злісних дебілів", - відповів йому Макаревич.
Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)
"Що характерно - бажання побувати в Америці в собі не спостерігаю", - написав Віталій Кочубей.
"Старість - не радість", - написав Макаревичу Олександр Нікітін.
"Та ні, друже, не в ній справа", - відповів йому Макаревич.
"А мені іноді складно з американцями... Якісь вони для мене дуже обтічні і цілеспрямовані. Один вечір - нічого. Далі - втому і спустошеність...", - прокоментувала Ірина Співак.
Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)
Скріншот коментарів (facebook.com/makarevichav)
Нагадаємо, що Макаревич пояснив, кому належить Крим.