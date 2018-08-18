"З розбитим коритом залишишся": прихильники закликають Лорак помиритися з чоловіком заради дочки

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанати закликають Лорак помиритися з чоловіком заради дитини

Шанувальники української артистки Ані Лорак, якій, за даними ЗМІ, нещодавно змінив чоловік, просять виконавицю не руйнувати сім'ю заради дитини. Заклики до примирення написані під фотографіями артистки в соціальній мережі Instagram.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) опублікувала чорно-білу фотографію з дочкою, чим спровокувала фанатів задуматися про майбутнє їх сім'ї.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанати вважають, що бізнесмен Мурат Налчаджиоглу любить свою сім'ю і не кине їх заради випадкового зв'язку. Шанувальники вважають, що 7-річній дочці потрібен батько, незважаючи ні на що.

"Згодна. Але у мене навіть немає сумнівів: і це все пройде. І сім'я збережеться. І будуть вони жити довго і щасливо! Розум переможе. Рада так любов Вам АННУШКА У ВАШІЙ РОДИНІ. А інший чоловік буде, гадаєте, краще буде? Повірте моєму життєвому досвіду. Впевнена Мурат мудрий хлопець. Ганну він ні на кого не проміняє. І не тому що ГАННА більш самодостатня", "Він не здатний своїх самих улюблених дівчаток розлюбити і залишити, заради випадкового зв'язку. Мурат — бережіть і цінуйте сім'єю", "Аня вибачте чоловіка, не руйнуйте сім'ю!!! Дайте йому шанс!!!", "Заради кар'єри і слави можна зрадити Батьківщину, можна зруйнувати сім'ю, але фінал з "розбитим коритом" ніхто не відміняв", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/anilorak

Нагадаємо, в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу у компанії ефектної киянки.

Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його дочки – це чутки, які руйнують сім'ю.

Після сканадала зі зрадою чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли в Ізраїль.

Відео: (video.rbc.ua)