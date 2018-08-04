"Справжнісіньке тільки починається": Дашу Астаф'єву зворушливо привітали з днем народження (відео, фото)

Фото: (instagram.com/alekseylazarev)

До урочистого дня артистці надіслали зворушливе відео найрадісніших моментів з її життя

У суботу, 4 серпня українській артистці, колишній учасниці гурту NikitA виповнилося 32 роки. Дівчина не втомлюється отримувати вітання, найзворушливіші з яких вона викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Переважну більшість привітань артистка викладає в історіях Instagram. Для неї створили кілька малюнків, багато артистів відзначили її в своїх публікаціях.

Скріншоти історій Instagram (instagram.com/da_astafieva)

Окремої публікації удостоївся відео-колаж, який був розміщений на сторінці аристки в соціальній мережі.

Допис, поширений Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 4 Сер 2018 р. о 7:57 PDT

Відео: (instagram.com/da_astafieva)

У підписі до відео Астаф'єва подякувала всім за привітання.

"Спасибі велике всім за Привітання... Сьогодні, я розумію, що все справжнісіньке тільки починається )", — пише Дар'я Астаф'єва, якій виповнилося 32 роки.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

У коментарях до останніх публікацій шанувальники артистки активно вітають іменинницю і бажають здобути як матеріальні, так і духовні цінності.

Скріншот коментарів поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

До привітань приєдналася Оля Полякова, яка на своїй сторінці опублікувала знімок, який був зроблений під час зйомок фільму "Свінгери".

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Сподіваюся ти не вб'єш мене за цю фотку!!! Це ми на свінгерах приколювалися))) З днем народження, красунечка, бажаю залишатися такою ж богинею, розкішною і сексуальною, якщо б я зважилася з жінкою, це була б ти! )))) фотка без ретуші бо богині в ній не потребують!" — написала Оля Полякова під фотографією.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва здивувала фанів новим образом.

До цього Даша Астаф'єва похвалилася грудьми без білизни.

Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва вразила фанатів ніжними фото.

Відео: (video.rbc.ua)