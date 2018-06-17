Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Літак і торт-валіза": Дмитро Комаров яскраво відсвяткував день народження (фото)

STYLERЗірки        17.06.2018 - 11:16
Фото: Дмитро Комаров (Styler)
Фото: Дмитро Комаров (Styler)

Телеведучий позичив у друга-пілота літак

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав своїм фанатам, як відсвяткував власне 35-річчя. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я попросив друга-пілота позичити літак, ми стрибнули за штурвали і організували один з найкрасивіших польотів в моєму житті. Я покатав над Києвом одну зі своїх улюблених ведучих - Катю Осадчу та її колегу-оператора, який все в деталях відзняв", - сказав він.

Фото: скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

Також Комарів уточнив, що телеведуча подарувала йому "просто шикарний торт у вигляді валізи". Він також підкреслив, що пізніше розповість підписникам, де можна буде подарувати йому "не віртуальний, а реальний подарунок".

Фото: Дмитро Комаров відзначив день народження (instagram.com/komarovmir)

На опублікованих фото видно, що Комарів з Осадчою зробили коло над Києвом, а потім йому презентували торт з назвою програми, яку він веде. Також на ньому можна помітити паспорт України.

 

Фото: Дмитро Комаров відзначив день народження (instagram.com/komarovmir)

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко зустріла своє 28-річчя 14 червня. З такого приводу Тодоренко вирушила в Лондон, про що, до речі, телеведуча говорила раніше. "Вирішила полетіти у відпустку. Вибрала Лондон для нової подорожі, так як завжди була там проїздом і толком нічого не бачила", - повідомила за кілька днів до свята Тодоренко.

Однак екс-ведуча "Орла і Решки" зізналася, що столиця Британії зустріла її дощовою погодою. Хоча Регіна намагається в цьому шукати позитивні знаки.

Хайп-таксі #22: де посмажити шашлики в Києві (video.rbc.ua)

Дмитро Комаров та Андре Тан створили трикутний глобус, що рятує життя У групі "Время и Стекло" зізналися, що дарують один одному "особливі" подарунки (відео)
Теги: День народження, Дмитрий Комаров
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся