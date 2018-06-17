"Літак і торт-валіза": Дмитро Комаров яскраво відсвяткував день народження (фото)

Телеведучий позичив у друга-пілота літак

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав своїм фанатам, як відсвяткував власне 35-річчя. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я попросив друга-пілота позичити літак, ми стрибнули за штурвали і організували один з найкрасивіших польотів в моєму житті. Я покатав над Києвом одну зі своїх улюблених ведучих - Катю Осадчу та її колегу-оператора, який все в деталях відзняв", - сказав він.

Фото: скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

Також Комарів уточнив, що телеведуча подарувала йому "просто шикарний торт у вигляді валізи". Він також підкреслив, що пізніше розповість підписникам, де можна буде подарувати йому "не віртуальний, а реальний подарунок".

Фото: Дмитро Комаров відзначив день народження (instagram.com/komarovmir)

На опублікованих фото видно, що Комарів з Осадчою зробили коло над Києвом, а потім йому презентували торт з назвою програми, яку він веде. Також на ньому можна помітити паспорт України.

Фото: Дмитро Комаров відзначив день народження (instagram.com/komarovmir)

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко зустріла своє 28-річчя 14 червня. З такого приводу Тодоренко вирушила в Лондон, про що, до речі, телеведуча говорила раніше. "Вирішила полетіти у відпустку. Вибрала Лондон для нової подорожі, так як завжди була там проїздом і толком нічого не бачила", - повідомила за кілька днів до свята Тодоренко.

Однак екс-ведуча "Орла і Решки" зізналася, що столиця Британії зустріла її дощовою погодою. Хоча Регіна намагається в цьому шукати позитивні знаки.

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