"Щастя є": Анна Седокова домовилася з екс-чоловіком про опіку над донькою

Піврічний розгляд вирішився

Відома українська співачка Анна Сєдокова змогла домовитися з колишнім чоловіком, бізнесменом Максимом Чернявським про спільну опіку над їхньою дочкою Монікою, з якої їй не дозволяли бачитися. Про це екс-свекруха зірки Марина Чернявська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Щастя є, і я теж дуже щаслива, мирову угоду ПІДПИСАНО! Моніка вже в літаку, летить на Кіпр, до мене, а 19 липня буде велике свято, Моні 7 років і мама готується святкувати. Я впевнена, це буде щось грандіозне для Манюні, її мама це вміє. Думаю, ви все це побачите на її сторінці. Спасибі всім, хто допомагав, підтримував, правда, мені було дуже важко, спасибі величезне, добра вам", - підписала публікацію Марина.

Скріншот поста (instagram.com/chernyavskamarina)

Також вона додала, що опіка над 6-річною Монікою буде 50 на 50 і розповіла про подробиці угоди між батьками.

"Остаточний текст угоди я ще не бачила, але знаю, опіка 50 на 50, вчитися Мона буде в США, ніяких моніторів при зустрічах з мамою, канікули, в основному, з мамою", - написала в коментарях Чернявська.

Скріншот коментаря Марини Чернявської (instagram.com/chernyavskamarina)

Варто відзначити, що на початку травня Анна Сєдокова розповіла про те, що колишній чоловік забрав доньку і не дозволяє їм бачитися. За словами бабусі Максима Марини Чернявської, співачка хотіла забрати дочку для зйомок "Вокруг света во время декрета", але дівчинка була записана в школу Лос-Анджелеса, де за законами країни, невідвідування школи є караним. Тому Максим Чернявський відвіз Моніку додому і отримав через суд визначення місця проживання Мони в Лос-Анджелесі. Почався судовий розгляд, який тривав досить довго, але тепер колишнє подружжя нарешті дійшло до компромісу.

Нагадаємо, що відомий публіцист пояснив феномен Олега Винника.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Бумбокс & The Gitas презентували новий кліп