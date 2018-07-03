"Щастя тут": Джамала поділилася зворушливим фото разом з сином

Джамала показала фанам підрослого сина
Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася ніжним сімейним фото разом зі своїм маленьким сином. Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Джамала, ніжно притиснувши дитину до грудей, тримає її на руках. На фото співачка зображена без гриму, в домашньому вбранні.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
"Щастя тут", - підписала фото вона.
Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
В коментарях під постом фанати Джамали захопилися знімком і побажали родині щастя.
"Сладуси"; "ви прекрасні"; "дуже милі"; "яке щастя бути мамою", - пишуть користувачі соцмережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
"Лапуська"; "Вам дуже личить бути мамою", - додали фани співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
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