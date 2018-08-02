"Зробила собі крапельницю": Настя Каменських потрапила до лікарні (фото)

Фото: Настя Каменських (instagram.com-kamenskux)

Каменських закликала фанатів в разі чого відразу йти до лікаря

Відома українська співачка Настя Каменських, яка тепер виступає під псевдонімом NK, потрапила в лікарню. Про це стало відомо з її Instagram Stories.

Зірка вирішила записати короткий ролик, в якому розповіла фанам, що отруїлася.

"Я дуже сильно отруїлася п'ять днів тому і вирішила, що зможу самостійно привести себе в форму. Але, на превеликий жаль, у мене це не вийшло, мені ставало все гірше і гірше. Мене ще більше нудило, більше ходила в туалет. І все одно, в кінці кінців я прийшла в лікарню і зробила собі крапельницю", - зізналася Настя.

Фото: instagram.com/nkblog

"Це несамовите відео говорить про те, що не зволікайте, а відразу йдіть до лікаря", - додала вона.

Фото: instagram.com/nkblog

Іншої інформації про стан свого здоров'я Настя не давала.

До речі, нещодавно в інтерв'ю для Styler співачка стверджувала, що піклується про своє здоров'я і займається спортом. Вона розповіла про "спортивнe" мотивацію і поділилася дієтичним рецептом улюбленого салату.

Також Настя Каменських розказала, чи готова піти в політику.

Що ви не знали про NК?