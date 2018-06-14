"З'їдають все, що принесли": Якубович поскаржився на росіян

Відомий телеведучий розповів про пороки співгромадян

Російський телеведучий Леонід Якубович, який багато років вів програму "Поле чудес", поскаржився на поведінку росіян у своїй студії. Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольскій правді".

"Як тільки закінчується зйомка, я маю тільки одну задачу - встигнути вискочити зі студії. Тому що всі кидаються до барабану і з'їдають все, що принесли. Причому, це треба бачити", - сказав він.

Телеведучий зазначив, що на знімальному майданчику програми твориться "неймовірне".

"Тістечка засовують в кишені, за пазуху... Твориться щось неймовірне. Адміністратори тільки і кричать: "Обережно, дітей, які не задавити!" Таке відчуття, що вони приходять туди жерти. Все змітається", - обурився Якубович.

Ведучий зазначив, що тепер глядачі знають відповідь на питання "куди дівається жратва".

Раніше журналіст пояснив психологію росіян.

"Є дуже хороша книга пітерського професора Валерія Возгріна "Історія кримських татар". Досить прочитати передмову до неї, щоб все зрозуміти про Росію. Росія живе за принципом первісного племені, російської селянської громади. Вона нітрохи не змінилася. Так, вона стала багатшою, вони стали носити західні речі, гаджети в руках, але психологія залишилася та ж сама", - сказав Муждабаев.

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