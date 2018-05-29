В сім'ї Олега Винника сталося горе

У артиста померла мати

На 81-му році пішла з життя мати відомого українського співака Олега Винника – Ганна Яківна. В цьому році пенсіонерка відсвяткувала ювілей - 80 років. Про це повідомляє ТСН з посиланням на односельців виконавця, які проживають в Жашківському районі.

За даними видання, Винник не зміг бути з мамою останні хвилини її життя.

Зазначається, що на 29 травня у артиста був запланований масштабний концерт у Тернополі.

Ганна Яківна хворіла тривалий час і перенесла три інсульти, останній трапився напередодні Нового року.

У виданні повідомили, що до ювілею мами Винник хотів дати концерт в рідному селі, проте цього не сталося.

"Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього", - розповіли односельці.

"У дворі будинку, де жила мама співака, тільки закінчили класти тротуарну плитку. Після завершення ремонту родина планувала відсвяткувати ювілей Ганни Яківни", - додали в ТСН.

За даними видання, похорон матері співака відбудеться 30 травня.

Нагадаємо, кілька років тому співак втратив батька, який помер від серцевого нападу.

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