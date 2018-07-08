"Сімейний look": Лілія Ребрик показала молодшу дочку в модному вбранні (фото)

Молодшій донці Лілії Ребрик виповнилося два місяці

Телеведуча, актриса і мама двох дівчаток Лілія Ребрик похвалилася новим вбранням молодшої дочки. Про це ведуча "Ранку з Україною" розповіла в соціальній мережі Instagram, прикріпивши зворушливе фото з Полінкою.

На спільному знімку телеведуча зображена в довгому шовковому платті з літнім квітковим принтом. На руках вона тримає молодшу дочку Поліну в смугастому платтячку і блакитний панамці.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

У підписі до фотографії Ребрик жартівливо написала про "важку" жіночу долю.

"Вчимося носити сукні)))) Така наша доля", — прокоментувала знімок мама двох дівчаток.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

В коментарях, незважаючи на пристойний вік дитини — 2 місяці — шанувальники телеведучої не втомлюються вітати її з найбільшою радістю в житті. Одні користувачі відзначають винятковість зовнішнього виду Лілії, багато інших висловлюють захоплення нею в цілому. Решта — просто бажають щастя.

"Красуні", "Розчулення", "Обожнюю Вашу дику сімейку!!! Ви красуні!!!", "Дуже мило!!!", "Ви дуже красиві! А у мене аж три дочки)))", "Красотулі", "Матусі на радість і щастя така жіноча доля щаслива!!!*****", "Клас", "Боже, які ви солодкі", "Сімейний look", "Яка Ви прекрасна! Захоплююся Вами!", "Як я вас обожнюю", "Гарна кнопочка", — пишуть шанувальники Лілії Ребрик під фотографією.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик похвалилася досягненнями молодшої доньки. Двомісячна Полінка вже посміхається, танцює і по-своєму "говорить".

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Відео: (video.rbc.ua)