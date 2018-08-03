"Зйомки завершилися": Джамала обрадувала підготовкою нового кліпу на пісню "Крила" (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники Джамали з нетерпінням чекають на нову відеороботу на одну з найулюбленіших пісень

Повернувшись з відпочинку у сонячній Туреччині, Джамала буквально відразу ж з головою поринула в роботу. Нещодавно на своїй instagram-сторінці українська виконавиця навіть опублікувала цілу серію фотографій свого незвичайного "золотого" образу, з яким вона з'явиться в новому кліпі!

Так, Джамала повідомила шанувальникам, що вже зовсім скоро вони зможуть побачити нову відеороботу на україномовну пісню "Крила". До речі, вперше зворушливу пісню Джамала презентувала ще будучи вагітною під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2018. Тоді співачка виступила одним з членів національного журі конкурсу.

Поки що фанати співачки можуть лише чекати на прем'єру кліпу і передчувати результат за новими фото Джамали.

"Я вмію літати... і вмію зніматися у своїх відеокліпах", — жартівливо підписала фото Джамала. При цьому перший рядок — з пісні "Крила".

Джамала показала свій образ з нового кліпу на пісню "Крила" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Завершилися зйомки", — підписала один із знімків Джамала.

Романтична Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки просто підняли хвилю захвату, смакуючи її нову відеороботу.

"Я так чекаю! Це моя найулюбленіша пісня", — пише polinanenia.

"Мені вже подобається кліп! Обожнюю тебе", — захоплюється lana_feel.

"Клас! Дуже люблю пісню. Чекаю кліп. Краса", — радіє maryana_golovko.

"Який класний образ, прям Супер-зірка", — підкреслює riorita_prudka.

"Нарешті вийде відео на улюблену пісню", — посміхається amina_ksch.

У цьому році Джамала обіцяє просто-таки "засипати" своїх фанів новинками: кліп, новий реліз, концертна програма і навіть творча колаборація.

«Скоро ... вже дуже скоро все станеться! #новыйальбом #крила#новыепесни #бомбаракета#новаяконцертнаяпрограмма #тур#відеокліп #новыйсингл#thegreatpretender #невероятныйколлаб#тримайтеся", — написала якось Джамала, супроводивши пост інформативними хештегом.

І до речі, нещодавно Джамала заінтригувала прихильників, опублікувавши фото із співаком Святославом Вакарчуком.

Джамала з піснею Крила

Нагадаємо, що сили і енергію Джамала вбирала на одному з курортів Туреччини — у місті та районі Датча. На відпочинок співачка вирушила зі своїми рідними. А на завершення відпочинку Джамала зі своєю сестрою Евеліною і племінницями влаштувала ніжну фотосесію.

Більш того, раніше Джамала зворушила мережу дуже милим фото з чоловіком та маленьким синочком.

Джамала: біографія та цікаві факти