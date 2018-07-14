"Серця зазвучать у один ритм": Монатік "замахнувся" на рекорд Океану Ельзи (фото)

MONATIK (фото: РБК-Україна)

Українці у захваті від ініціативи співака

Популярний український виконавець Монатік анонсував виступ на стадіоні, який раніше "давався" лише легендарній групі Океан Ельзи. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Ми настільки сильно натхненні результатом концерту #VitaminD, який пройшов у Києві в Палаці спорту. Тим, як відреагували люди і як сильно вони чекають наступного шоу. Саме це нас так сильно промотивировало створити ще більш масштабна подія для ще більшої кількості людей", - йдеться в повідомленні.

Фото: Монатік анонсував виступ на НСК "Олімпійський" (instagram.com/monatik_official)

Так, співак має намір дати виступ на київському НСК "Олімпійський", який раніше підкорював тільки український гурт Океан Ельзи.

"Для нас найважливіше, щоб кожен зміг відвідати ексклюзивне шоу, адже воно відбудеться лише один раз - в перший день літа 2019 року на НСК «Олімпійський» в Києві. Це буде такий вечір, коли тисячі таких різних і таких особливих сердець стануть одним цілим і зазвучать в один ритм", - підкреслюється в тексті повідомлення.

У той же час фанати виконавця уточнили, що на концерті "серця заб'ються в унісон".

"Серця семи тисяч заб'ються в унісон", - сказав користувач Аринка Петрівна.

"Ого, ось це заявочка", - підкреслив юзер "Снігова королева".

До речі, популярні українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва представили спільний трек. Композиція отримала назву "Глибоко...".

"Вихід із зони комфорту здається небезпекою. Але сьогодні час колаборацій і неординарних експериментів. Цей дует свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Занурюємося глибоко в атмосферу свободи рухів і мислення", - коментують трек музиканти.

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