Сестра-близнюк і чоловік-боксер: Регіна Тодоренко прокоментувала найфантастичніші чутки про себе

Також Тодоренко розповіла про свої комплекси

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко відверто розповіла, що в 15 років її молодий чоловік займався тайським боксом і навіть перемагав на чемпіонатах. Так що можливість вийти заміж за боксера була. А от звідки взявся слух про сина, сказати складно. Так, співачка і ведуча прокоментувала найгучніші чутки про себе у виданні WMJ.ru.

#1 Чоловік Регіни Тодоренко боксер

"У мене немає чоловіка і ніколи не було. Але до цього були передумови. Коли мені було 15 років, мій молодий чоловік займався тайським боксом і навіть перемагав на чемпіонатах. Так що можливість вийти заміж за боксера була, але я її упустила, про що абсолютно не шкодую!" – розповіла Регіна Тодоренко.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

#2 У Регіни Тодоренко є сестра-близнюк

Коментуючи цей слух Тодоренко поділилася несподіваним секретом. Виявилося, що її подрузі, яка дуже схожа на ведучу, якось навіть вдалося за паспортом Тодоренко полетіти в іншу країну.

"На жаль, немає, але дуже хотілося б! Мені абсолютно не вистачає часу, щоб займатися справами і встигати розвиватися в усіх сферах. Тому мати сестру-близнюка було б вельми до речі. Вона б могла іноді замінювати мене на зйомках шоу, поки я, наприклад, знімаюся в кіно. Проте у мене є подруга, яку звуть Аля Астровська. Всі кажуть, що ми дуже схожі, наче близнючки. І, до речі, відкрию вам маленький секрет, тільки нікому не кажіть про це: якось вона навіть літала за моїм паспортом і на паспортному контролі її не розсекретили", - зізналася Тодоренко.

Регіна Тодоренко з племінником (фото: instagram.com/reginatodorenko)

#3 У Регіни Тодоренко є син

"У мене поки ще немає сина, але є хрещений син. Це мій племінник Дадо, якого я дуже люблю і шалено сумую, тому що більшу частину життя ми проводимо на відстані. Коли я подорожую, то завжди намагаюся надіслати йому чергове відео і, наприклад, розповісти, хто такі антилопи імпали, показати йому крокодила або бегемота. Сподіваюся, що скоро у мене з'являться і свої діти", - розвінчала міф телеведуча.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

#4 У Регіни Тодоренко немає комплексів

"Це неправда. У мене є найбільший комплекс, про який я звичайно не кажу, — це боязнь здатися дурною. Люблю прокручувати в голові цитату Марка Твена: "Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж відкрити рот і остаточно розвіяти сумніви". Я дуже допитлива людина, але розумію, що знати все в цьому світі неможливо. Коли в чомусь не розбираюся, віддаю перевагу або промовчати, або спитати — це не соромно. Набагато гірше, якщо ти киваешь головою і робиш вигляд, що розумієш, про що говорять, хоча це зовсім не так. Ще у мене є деякі комплекси з приводу своєї зовнішності. Але головне те, як ми себе відчуваємо і як підносимо. Якщо ти впевнений у собі, то інші це теж помітять".

Регіна Тодоренко під час навчання в Штатах (фото: instagram.com/reginatodorenko)

#5 Регіна Тодоренко переїхала в Америку

"У грудні на два місяці я дійсно переїхала в Лос-Анджелес. Однак тільки для того, щоб повчитися у філії Нью-Йоркській кіноакадемії, куди мріяла потрапити цілих десять років! І ось, нарешті, я взяла шеститижневий курс на факультеті кіновиробництва. Заняття тривали по десять — дванадцять годин в день. Ми вивчали всі етапи роботи над фільмом: продюсування, режисуру, операторську та акторська майстерність, написання сценарію, монтаж. Ці знання мені дуже придалися зараз, коли я працюю над створенням власного late night шоу, прем'єра якого відбудеться в квітні", - розповіла Регіна Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко поділилася зі совими Іnstagram-підписниками повчальною історією на тему татуювань.

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