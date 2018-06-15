У мережі Ані Лорак порівняли з Любов'ю Успенською (фото)

Думка підписників Лорак розділилося на два різні табори

Українська співачка Ані Лорак, яка в останні роки живе і гастролює в Росії, поділилася зі своїми instagram-підписниками черговим фото. Так, співачка позує у відвертій чорній сукні з басками внизу. Волосся Лорак зібрані в тугий хвіст, а у вухах красуються масивні золоті сережки. До речі, фани співачки зазначили, що в такому образі вона схожа на іспанку.

"Теплого, затишного вечора", - підписала знімок Ані Лорак.

До речі, судячи з геотегу, фото було зроблено в одному з готелів грецького острова Крит.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Однак цього разу знайшлося багато підписників Лорак, яким зовсім не сподобався її новий лук. Деякі зазначили, що з таким макіяжем і зачіскою вона виглядає набагато старше своїх років (зазначимо, співачці 39 років). Та ще й схожа... на російську 64-річну співачку Любов Успенську.

"Ні. Змінюйте образ! Сьогодні схожа на Любов Успенську!" – пише irina_yakymenko.

"На Любов Успенську схожа. Навіщо?! У вас природна краса, якій усі заздрять!... не робіть так", - погоджується miroslava.klimenko.

"Невдале фото, проділ зовсім не йде", - зазначає ishchenko6945.

"Припиніть накачувати обличчя! Адже молода ж іще", - пише svetulja2405.

"Темний загар особи завжди старить, а укупі з яскраво нафарбованими бровами і проділом на середині вдвічі старить", - комментит iandeks.login.

Скріншот коментарів instagram.com/anilorak

Ані Лорак під час церемонії Муз-ТВ у Москві (фото: instagram.com/anilorak)

І все ж слід підкреслити, що не всі вважають нещодавно опубліковане фото Лорак поганим. Багато також відзначають, що співачка виглядає чудово і новий образ їй дуже йде.

"Красуня! Сицилія", - зазначає marianna_fitness.

"Яка ж вона красива, захоплююся цією жінкою", - пише martirosyan_syuzanna.

"Цікавий образ!" – зізнається om200518.

"Як же добре з мінімум косметики) Виглядаєте молодше. А то ваші смокі-айс вам дуже надають зайвих років", - захищає улюбленицю alinagatylo.

Скріншот коментарів instagram.com/anilorak

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що через організацію свого грандіозного шоу "Діва" Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах.

Кароліні знадобилося понад 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків у повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів та близько 3 години живого звуку.

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