У мережі з'явилося відео, як Позитив з "Время и Стекло" травмувався на зйомках

Учасник колективу впав з мотоцикла

У мережі з'явилося відео того, як Позитив з групи "Час і Скло" ледь не загинув на зйомках кліпу на пісню "Е,Бій". Ролик опублікували на каналі колективу в YouTube.

Під час зйомок кліпу Позитив впав з мотоцикла і сильно травмувався. Його госпіталізували з численними забоями, рваними ранами і розбитим обличчям.

Відео: Making-of кліп youtube.com/Время і Скло)

"Друзі, можна було померти і привітати Avicii, царство йому небесне. Але, у мене добрі ангели-хранителі, величезне спасибі. Найголовніше, що в житті має відбуватися все. Падіння, злети", - сказав артист.

Раніше повідомлялося, що Позитив з "Час і Скло" серйозно травмувався на зйомках кліпу.

За задумом режисера, співак повинен був перевтілитися в крутого байкера. Всі трюки артист вирішив робити самостійно, відмовившись від професійного каскадера і використовуючи тільки полегшену страховку.

Що ви не знали про спокусливою екс-солістці гурту NikitA