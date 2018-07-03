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У мережі з'явилося відео, як Позитив з "Время и Стекло" травмувався на зйомках

STYLERЗірки        03.07.2018 - 15:11
Фото: Позитив (instagram.com/positiff)
Фото: Позитив (instagram.com/positiff)

Учасник колективу впав з мотоцикла

У мережі з'явилося відео того, як Позитив з групи "Час і Скло" ледь не загинув на зйомках кліпу на пісню "Е,Бій". Ролик опублікували на каналі колективу в YouTube.

Під час зйомок кліпу Позитив впав з мотоцикла і сильно травмувався. Його госпіталізували з численними забоями, рваними ранами і розбитим обличчям.

Відео: Making-of кліп youtube.com/Время і Скло)

"Друзі, можна було померти і привітати Avicii, царство йому небесне. Але, у мене добрі ангели-хранителі, величезне спасибі. Найголовніше, що в житті має відбуватися все. Падіння, злети", - сказав артист.

Раніше повідомлялося, що Позитив з "Час і Скло" серйозно травмувався на зйомках кліпу.

За задумом режисера, співак повинен був перевтілитися в крутого байкера. Всі трюки артист вирішив робити самостійно, відмовившись від професійного каскадера і використовуючи тільки полегшену страховку.

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Теги: Время и стекло
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