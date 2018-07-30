"Зараз треба зробити паузу": Андрій Данилко розповів, що планує робити після відходу зі сцени

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Артист також поділився деякими подробицями з особистого життя

Відомий український артист Андрій Данилко, який відомий багатьом по сценічному герою Вєрці Сердючці, поділився, що планує робити після свого відходу зі сцени, про який він нещодавно оголосив, а також деякими іншими деталями свого життя. Про це він повідомив виданню Starhit.

"Ми давно вирішили, що з Вєркою треба розлучатися. Незабаром організуємо заключний тур, адже провідницю, яка згодом стала суперзіркою, любили і в Європі, і в Америці. Думаю, що на цьому попрощаюся з гастрольним життям. Однак виступати на корпоративах все ж буду. Але зараз треба зробити паузу. Зрозумів це під час нещодавнього відпочинку з близькою мені людиною – Інною Білоконь, яка грає маму Сердючки", - поділився Данилко.

Він розповів, що нещодавно разом з нею відпочивав у Греції і це допомогло йому відчути давно забуті емоції: "Ми часто подорожуємо разом, на цей раз були в Греції. Там почав перетворюватися в дитину, якою колись був у піонерському таборі. Натягав капці, футболку і просто гуляв, плавав у морі. Кепка і окуляри не знадобилися, ніхто не дізнавався".

Також артист додав, що за час свого перебування на сцені встиг заробити достатньо, щоб забезпечити квартирами свою сім'ю. "Подарував квартири мамі з татом і дітям сестри. Мені ніколи не були потрібні будинки за кордоном і яхти. Завжди витрачав з розумом. Наприклад, племіннику Вані взявся допомагати не відразу. Бачив, що трутень. Однак через деякий час він влаштувався на роботу, знайшов дівчину. Тільки після цього купив йому квадратні метри", - розповів він.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка підкорила мережу новим неординарним роликом, на якому можна помітити Руслану Лижичко.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Маші Єфросиніної?