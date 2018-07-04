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Сейф з коштовностями і дорога техніка: українські зірки розповіли, як постраждали від квартирних грабіжників (відео)

STYLERЗірки        04.07.2018 - 13:34
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Знаменитостям довелося пережити неприємні інциденти

Українські зірки розповіли, як їм довелося стукнутися з квартирними грабіжниками. Про це повідомляє програма "Гроші".

Так, світська левиця і "Міс Україна-95" Влада Литовченко була на відпочинку, коли злодії проникли через вікно в її на Печерську та відкрили сейф з коштовностями.

Подібний інцидент стався з гітаристом української рок-групи "Реве та стогне" Євгеном Котенко. Музикант півтора року як заїхав у квартиру в новобудові, який знаходиться під цілодобовою охороною. В будинку є відеоспостереження і консьєржі в кожному під'їзді. Але запобіжні заходи не вберегли житло.

Відео: Українські зірки розповіли, як їх пограбували (tsn.ua)

Злодії проникли в квартиру, коли артист був на репетиції. Зловмисники винесли дорогу техніку на суму близько 10 тисяч доларів, серед якої фотоапарат, об'єктив і ноутбук MacBook Pro. А награбоване злодії вивезли на велосипеді власника через парадний вхід.

Нагадаємо, що у Москві пограбували відому російську артистку.

"Друзі, мене сьогодні пограбували прямо на Садовому кільці. Іронія долі. Будьте пильні!" — написала Миронова, додавши до посту хештег #ворнайдись.

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Теги: Зірки, ограбление
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