Щедрий Роналду: футболіст залишив "на чай" величезну суму

Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/Cristiano)

Футболіст попросив поділити чайові на весь персонал готелю

Зірка футболу Кріштіану Роналду залишив працівникам готелю в Греції величезну суму "на чай". Про це повідомляє видання The Sun.

Кріштіану Роналду відвідав Грецію, де зупинився в готелі "Коста-Наварино". Там у футболіста були заплановані переговори з туринським "Ювентусом".

Відомо, що "Ювентус" купив Кріштіану у "Реала" за 105 мільйонів євро (за деякими даними – за 130 мільйонів євро). Сума, яку вони будуть виплачувати футболістові в рік – склала близько 30 мільйонів євро.

Роналду був так вражений сервісом готелю, в якому він зупинився, а також обслуговуванням, що залишив працівникам готелю величезні чайові – майже 20 тисяч євро.

Крім того, футболіст попросив керівництво готелю поділити цю суму на весь обслуговуючий персонал порівну.

До речі, нещодавно Роналду довелося виплатити майже 19 мільйонів євро штрафу за несплату податків. Інакше, відомому футболістові довелося б сісти у в'язницю.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду стане супергероєм в новому мультфільмі.

Відомий футболіст розповів про початок співпраці з компанією Graphic India, яка запускає анімаційний проект під назвою Striker Force 7. Роналду дісталася головна роль в новому мультфільмі.

Відео: РБК-Україна