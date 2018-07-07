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"Шикардос": Настя Каменських показала фігуру у бікіні (фото)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 08:04
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка вразила шанувальників відвертим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурхливу, але неоднозначну реакцію своїх шанувальників.

На відвертому знімку артистка похвалилася спокусливою фігурою, показавши своє практично оголене тіло в чорно-леопардовому бікіні.

Знімок був зроблений у Лос-Анджелесі, куди зірка прилетіла разом з Потапом.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"#laladay #lalaland", - ось так підписала публікацію Настя.

Багатьом користувачам сподобався знімок співачки. "Настуся, дуже красиво", "Настя - гаряча штучка", "Шикардос", "Дуже красива", - прокоментували шанувальники кадр.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Але також знайшлося багато тих, кому фото здалося занадто відвертим. "Перебір", "Жахливо", "Настя, ну і навіщо нам це", - різко висловилися користувачі мережі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

У Instagram-сторіз зірка також поділилася кадрами з Лос-Анджелеса. На одному з них Настя стоїть голою біля вікна.

 

Скріншот кадрів

Нагадаємо, відома українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників стильним чином.

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Теги: фото, Настя Каменських
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