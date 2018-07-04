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"Шикарна": Настя Каменських вразила мережу фантастичним образом

STYLERЗірки        04.07.2018 - 06:50
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася новим знімком з фанатами

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким за кілька годин встигла вразити шанувальників.

"Новий день – новий образ", - підписала публікацію знаменитість.

На знімку співачка стоїть в стильній відвертій сукні білого кольору з довгими рукавами і червоних ботфортах. Образ ідеально підкреслив фігуру та красу зірки.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Всього за кілька годин знімок артистки зібрав десятки тисяч лайків. Шанувальники прийшли в захват від такого образу Насті.

"Красуня, просто мегазірка", - написала одна з користувачів.

"Шикарна", "Бомбіта", "Вогонь", "Така модниця", - прокоментували фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, MONATIK і Надя Дорофєєва заявили про спільну роботу.

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Теги: фото, Настя Каменських
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