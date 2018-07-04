"Шикарна": Настя Каменських вразила мережу фантастичним образом

Співачка поділилася новим знімком з фанатами
Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким за кілька годин встигла вразити шанувальників.
"Новий день – новий образ", - підписала публікацію знаменитість.
На знімку співачка стоїть в стильній відвертій сукні білого кольору з довгими рукавами і червоних ботфортах. Образ ідеально підкреслив фігуру та красу зірки.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Всього за кілька годин знімок артистки зібрав десятки тисяч лайків. Шанувальники прийшли в захват від такого образу Насті.
"Красуня, просто мегазірка", - написала одна з користувачів.
"Шикарна", "Бомбіта", "Вогонь", "Така модниця", - прокоментували фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, MONATIK і Надя Дорофєєва заявили про спільну роботу.
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