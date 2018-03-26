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"Шиплять і бризкають піною": Потап зробив несподівану заяву про реперів

STYLERЗірки        26.03.2018 - 14:36
Потап (instagram.com/realpotap)
Потап (instagram.com/realpotap)

Український виконавець та продюсер похвалився новим "титулом"

Відомий український шоумен Потап поділився з поклониками несподіваним визнанням. На сторінці в Instagram він повідомив, що є "подразником реперів". Причина цього те, що в новій пісні групи MOZGI "Алё Алё" звучить така фраза: "Я заделался Королем. Слышь". Слова до цієї пісні написав сам Потап.

Певно, на думку Потапа, дехто сприймає ці слова надто буквально.

"Я, звичайно, подразник реперів - я розумію, але це так весело бути їхнім Королем, так прикольно, стільки людей шиплять і бризкають піною, що часом здається, що ти на морі, а від цього відчуття відпочинку і кайфу посилюється", - написав Потап.

Скріншот сторінки

Зазначимо, що з новою піснею Потап і його група MOZGI виступали на Новому Вечірньому Кварталі. Під час виконання композиції один з "квартальців" надів на голову Потапа "королівську" корону.

Відео: 1plus1.ua

Нагадаємо, відомий український продюсер розкритикував творчість Потапа. За словами Олександра Ягольника, основна та найактуальніша проблема українського шоу-бізнесу - відсутність кваліфікованих продюсерів, які вміють системно мислити.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: Потап, рэпер
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