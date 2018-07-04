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"Сяє яскравіше сонця": стильні образи Маші Єфросиніної на Leopolis Jazz Fest

STYLERЗірки        04.07.2018 - 06:20
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На фестивалі співачка з'являлася в контрастних образах

Нещодавно у Львові проходив фестиваль Leopolis Jazz Fest. На сцені фестивалю побувало багато яскравих джазових музикантів, а в якості відвідувачів на самому фестивалі відзначилося багато українських знаменитостей, серед яких була помічена і відома телеведуча Маша Єфросиніна. Вона поділилася зі своїми шанувальниками фото, зробленими на фестивалі у своєму акаунті Instagram.

Марія Єфросиніна порадувала своїх підписників різноманітними стильними образами. На одному знімку Маша з'явилася в трендовому класичному костюмі яскравого жовтого кольору. Образ доповнили великі квадратні сережки і окуляри-авіатори.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Це фото ведуча прокоментувала так: "Намагалася привезти у Львів сонце! Старалася, як могла". Підписники в коментарях обсипали її компліментами з приводу ідеально підібраного образу, а також зазначили , що вона виглядає дуже елегантно. Деякі користувачі через колір костюма відзначили, що Маша в жовтому кольорі сама виглядає, як сонце.

Скрін коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Також під час фестивалю телеведуча "засвітилася" в образах, де були присутні речі з деніму. Один із таких образів вийшов дуже жіночним - на Маші були надіті стильна джинсова спідниця міді і коттоновая смугаста сорочка вільного крою. В макіяжі Єфросиніна обмежилася акуратними класичними стрілками і стриманою нюдовой помадою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

В іншому варіанті Єфросиніної гармонійно поєднувати джинсову сорочку з трендовими укороченими брюками світлого кольору і світлими кросівками снікерсами.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Варто відзначити, що в коментарях під усіма фото шанувальники телеведучої відзначали її умние гармонійно підбирати образи.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна поделилась в мережі забавним відео свого сина.

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Теги: Маша Єфросиніна
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