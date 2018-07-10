Скандал з Джонні Деппом: на актора подали в суд

Фото: Джонні Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

На Джонні Деппа подали судовий позов за побиття

Відомого американського актора Джонні Деппа звинуватили у побитті члена знімальної групи. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

До суду на актора подав Грегг Брукс, який разом з Джонні Деппом брав участь у зйомках фільму "Місто брехні". У позові повідомляється, що в квітні 2017 року, коли Брукс працював фахівцем з підбору місць для зйомок, актор вдарив його двічі на грудну клітку і образив через зроблене зауваження про одну сцену, в якій знімалися друзі Деппа.

Також повідомляється, що Брукс був звільнений, коли відмовився давати обіцянку, що не буде подавати в суд із-за інциденту.

Постраждалий розповів, що відчув запах алкоголю, коли актор його побив.

Зазначимо, що кінострічка "Місто брехні" вийде на екрани у вересні. Джонні Депп зіграв поліцейського детектива в Лос-Анджелесі, який протягом багатьох років досліджував ще тоді нерозкриту смерть репера The Notorious B. I. G., чиє справжнє ім'я Крістофер Уоллес.

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