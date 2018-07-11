Скандальну переможницю Євробачення помітили в Києві (відео)

Нетта Барзілай (фото: instagram.com/nettabarzi)

Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай прихала до Києва для зйомок кліпу

Скандальна і неординарна ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка з піснею "Toy" перемогла на конкурсі Євробачення 2018, була помічена в Києві.

Судячи з інформації, яку поширюють користувачі соціальних мереж, 25-річна артистка приїхала в столицю України для того, щоб зняти тут свій новий відеокліп. Щоправда, на яку пісню Нетта та її команда готують відео, поки залишається в таємниці.

Відео: РБК-Україна

"По секрету розповіли мені, а я поділюся: Нетта Барзілай зараз знаходиться в Києві. Ізраїльську співачку пізнали на вулиці. Виконавиця знімає кліп, а значить, скоро світ побачить красу нашої столиці. Локації зйомок: біля музею історії України, парк в Бучі і Борщагівка. Співачка була помічена з диваном. Якщо поспішити і поїхати на Борщагу, то можна запилити селфі, адже ввечері вона відлітає додому", - написав у Facebook Артур Звірянський.

Нетта в Києві (фото: facebook.com/arturas.zvirianskis)

Довго умовляти киян не довелося. Вони вже встигли зробити кілька фотографій, а також зняли процес зйомок нового відео Нетти.

Знімають рекламу в києві - переможниця євробачення від ізраїлю Нетта Опубліковано Ch Igor Вівторок, 10 липня 2018 р.

Нетта в Києві (відео: facebook.com/igor.ch.986)

фігасє, какіє люді в голівудє. в кієвє, тоїсть. сама нетта барзілай завітала!!! pic.twitter.com/fsul2OvFj0 — злодіяка (@tsyutsyurka) July 11, 2018

Нетта в Києві (відео: twitter.com/tsyutsyurka)

Нагадаємо, що нещодавно Нетта Барзілай зазнала жорсткої критики і звинувачень в плагіаті. Її гучна композиція "Toy" нібито має дуже багато спільного з піснею групи The White Stripes "Seven Nation Army".

Медіахолдинг Universal Music навіть вже направив попереджувальний лист авторам "Toy". Це все означає, що якщо звинувачення в плагіаті будуть доведені, то Барзілай можуть дискваліфікувати, а пісенний конкурс Євробачення в наступному році в Ізраїлі не відбудеться.