Скандальні танці вагітної Лободи: з'явилося відео зі знімального майданчика

У мережі показали, як знімали новий кліп співачки

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, і нещодавно вдруге стала мамою, скоро представить кліп, який зняла в каліфорнійській пустелі. У ролику зірка задіяла десять вагітних жінок. На сторінці "starhit.ru" в соцмережі Instagram з'явилося відео зі знімального майданчика.

У п'ятницю, 8 червня, виконавиця представить новий трек "SuperSTAR".

За даними російського видання, автором ідеї та режисером відео стала сама Лобода. Кліп знімали за два тижні до пологів.

"Світлана просто хотіла показати, що навіть буквально за два тижні до пологів кожна жінка може відчути себе суперзіркою, а танці, якщо для цього немає медичних протипоказань, дуже корисні в період вагітності", - розповіли виданню на знімальному майданчику.

Публікація від Starhit.ru/Новости Шоу-бізнесу (@starhit.ru) 7 Черв 2018 в 5:45 PDT

Відео: Зйомки кліпу LOBODA (instagram.com/starhit.ru)

Фото: starhit.ru

"Зйомки проходили в каліфорнійській пустелі і тривали більше шести годин. Крім того, в ролику знімалися ще десять майбутніх мам, всіх їх знайшли через соціальні мережі. Світлана виявила максимальну турботу про дівчат, після кожного дубля були заплановані перерви, і всю знімальну групу чекали частування з органічних продуктів. Процес проходив досить легко, актриси почували себе відмінно, до речі, до моменту виходу тізера, всі дівчата стали мамами чарівних малят", - розповів один з учасників процесу.

Нагадаємо, Лобода шокувала вагітними танцями.

До речі, Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію.

Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: STYLER.rbc.ua)