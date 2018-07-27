Скільки заробляє Дудь: названа неймовірна сума

Юрій Дудь (фото: facebook.com/yury.dud)

Проекти "вДудь" і Sports.ru зробили з Юрія Дудя багатія

Російський журнал Forbes розкрив суму, яку заробив відомий відеоблогер Юрій Дудь, що нещодавно розгнівав мережу словами про "братній народ". У рейтингу "50 головних знаменитостей" 2018 року журналіст займає останню сходинку. Але при цьому його заробіток оцінюється журналістами видання в майже мільйон доларів. Якщо бути точніше, то його канал на YouTube і робота головним редактором видання Sports.ru принесли $900 тис.

Нагадаємо, що авторське шоу "вДудь", де Юрій інтерв'ює цікавих йому бізнесменів, політиків, журналістів, акторів, режисерів, представників шоу-бізнесу та Інтернету, він запустив у лютому 2017 року.

"З червня 2017-го аудиторія каналу "вДудь" зросла з 1 млн до 3,3 млн осіб. Кількість переглядів перевалила за 300 млн. Природно, це позначилося на рекламних розцінках. До літа 2018-го інтеграція бренду випуск коштує в середньому 1,5-2 млн рублів", - пише Forbes.

Скріншот (forbes.ru)

При цьому за рік Дудь взяв участь у промо-кампаніях "Альфа-Банку", Head & Shoulders, Hyundai, Veon, Adidas і інших брендів.

Додамо, що рейтинг очолив хокеїст, володар Кубка Стенлі Олександр Овечкін. У період з 1 червня 2017 року по 31 травня 2018 року він заробив $14,5 млн.

На другому місці лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який заробив за досліджуваний період $13,9 млн. Замикає трійку лідерів Філіп Кіркоров з доходом в $8,9 млн.

Скріншот (forbes.ru)

Раніше російська співачка Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", яке постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає Юрій Дудь.

Відео: РБК-Україна