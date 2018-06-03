"Скоро як Бузова стане": в мережі посміялися над рок-групою Сергія Безрукова

Російський актор, який потрапив в базу українського Миротворця", здивував рок-хітом

Російський актор Сергій Безруков створив рок-групу "Хрещений батько" і вже випустив перший трек під назвою "Не про нас". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Артист, який потрапив в базу українського "Миротворця", заявив, що на створення групи його підштовхнула робота над музично-поетичним виставою "Висоцький. Народження легенди".

У фіналі постановки є невеликий блок рок-музики: пісні відомого виконавця перепеваются в рок-обробці, щоб підкреслити їх сучасне звучання. Безруков вважає, що це плавно підвів його до створення своєї рок-групи.

Артист розповів, що виріс на російській рок-музиці: "Акваріум", "Кіно", "Аліси", "ДДТ", а також любив британську Queen. Зараз йому подобається група Muse.

Однак більшість користувачів мережі посміялися над музикантом.

"Скоро як Бузова стане", - з'явилося повідомлення на каналі Лентач Twitter, яке супроводжувалось картинкою з пародією Сергія на головного героя фільму "Хрещений батько".

Фото: twitter.com/oldLentach

"Чекаємо від Сергія криптовалюту berezacoin", "І швець. І жнець", "Він зіграв. Тепер хоче всіх заспівати", - додали блогери.

Раніше ми писали, що заборонений актор з "Бригади" в четвертий раз стане батьком.